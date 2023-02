Die Preise in Europa, allen voran in Frankreich und Spanien, gehen durch die Decke. Allein im Februar steigen die Verbraucherpreise in Frankreich um 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Insbesondere Lebensmittel und Dienstleistungen wurden teurer. In Spanien lag der Anstieg bei 6,1 Prozent. Beide Werte überschreiten die Erwartungen von Analysten, berichtet Bloomberg. Das verändert den Blick vieler Anleger auf die aktuelle Situation in der Eurozone. Stimmen innerhalb der Europäischen Zentralbank (EZB), die eine Verlangsamung der straffen Geldpolitik fordern, werden immer leiser.

Prominent hingegen sind Meinungen wie die von EZB-Ratsmitglied Boris Vujcic. "Solange die Kernrate auf dem Niveau bleibt, über das wir sprechen, und das deutlich höher als unsere Zinssätze und deutlich höher als unser Ziel ist, sollten wir weitermachen", sagt Vujcic gegenüber Bloomberg. Die Zahlen aus Frankreich und Spanien untermauern seinen Standpunkt und geben Rückenwind für Zinserhöhungen in der März-Sitzung der EZB.