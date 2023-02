Star der Serie „Shark Tank“ und Unternehmer-Ikone Kevin Harrington wird Mitglied des Beratergremiums von FSD Pharma

Toronto, den 28. Februar 2023 / IRW-Press / – FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“) - ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Behandlung von herausfordernden neurodegenerativen Erkrankungen sowie Entzündungs- und Stoffwechselerkrankungen widmet - gab heute bekannt, dass die Unternehmer-Ikone Kevin Harrington Mitglied des Advisory Boards des Unternehmens wird.

Kevin Harrington genießt als Erfinder des „Informercials“, als Pionier der Marke „As Seen on TV“ und als einer der Original-„Sharks“ des TV-Serienhits „Shark Tank - Die Business Profis“ von ABC weltweites Ansehen. Er hat mehr als 20 Unternehmen gegründet, die jeweils einen Umsatz von mehr als 100 Millionen USD erwirtschaftet haben. Im Laufe seiner Karriere hat er mehr als 1.000 Produkte eingeführt, die weltweit einen Umsatz von mehr als 6 Milliarden USD erzielt haben. Seine Geschäftserfahrung erstreckt sich auf den ganzen Globus und umfasst die Eröffnung von Vertriebsstellen in über 100 Ländern.

„Kevin war schon immer ein Visionär an der Spitze des dynamischen Marketingsektors und stellt seit Jahrzehnten unter Beweis, dass er für die Unternehmen, für die er tätig wird, enormen Wert generiert, indem er sein Know-how in den Bereichen Branding, Networking und Geschäft einbringt“, sagte Zeeshan Saeed, President und Co-Executive Chairman von FSD Pharma. „Wir heißen ihn in unserem Advisory Board herzlich willkommen und freuen uns auf die strategische Zusammenarbeit mit ihm bei unseren Forschungs- und Entwicklungsprogrammen sowie unserer Produktentwicklung.“

„In meiner gesamten Karriere zieht sich ein roter Faden durch meine Investments: bodenständige Chancen in der Erforschung und Entwicklung von Produkten, die ich für wegweisend halte, sei es ein Getränk, ein Küchengerät oder - wie im Fall von FSD Pharma - eine überzeugende Pipeline von Therapeutika, zu denen potenzielle Produkte zählen, die in Fällen von Alkoholmissbrauch signifikante Unterstützung leisten können“, erklärte Kevin Harrington. „Wir alle kennen die nachteiligen Auswirkungen eines unverantwortlichen Umgangs mit Alkohol. Dies ist ein Bereich, der Innovationen braucht, und ich begrüße die Gelegenheit, mit FSD Pharma zusammen das Ziel zu verfolgen, einen bedeutenden gesellschaftlichen Einfluss auszuüben, insbesondere auf diesem Gebiet.“