Rheinmetall - Bullische Tageskerze

Zuvor wurde bereits eine Long-Position im Bereich um den 10er-EMA eröffnet, die am Vortag leicht im Gewinn ausgestoppt wurde. Es bietet sich nach dem bisherigen Kursverlauf am heutigen Dienstag eine weitere Long-Position auf die Papiere von Rheinmetall an, die unter dem heutigen Tagestief eng bei 237 Euro abgesichert werden könnte. Sollte es zu einem weiteren Hochlauf kommen, wäre mit einem Anstieg bis zum Verlaufshoch bei 257,60 Euro zu rechnen, welches dem Aufwärtstrend folgend überschritten werden sollte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 260,00 Euro.

Trading-Strategie: