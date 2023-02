Disney verliert Verwaltungsrechte über Themenpark-Areal in Florida

ORLANDO (dpa-AFX) - Der Streit zwischen Disney und Floridas Gouverneur Ron DeSantis geht in die nächste Runde: Der Republikaner hat ein Gesetz unterzeichnet, das seiner Regierung neue Macht über den Unterhaltungsriesen verleiht und dessen langjährigen Sonderstatus mit Verwaltungrechten in Florida abschafft. "Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt", sagte DeSantis laut CNN am Montag (Ortszeit). Die Herrschaft des Unternehmens gehe nun zu Ende, erklärte er.

Die Sonderstellung hatte das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Kalifornien hat, in den 1960er Jahren bekommen. Das Gebiet von Disney World - das mehr als 100 Quadratkilometer große Areal bei Orlando beheimatet neben Disney World noch etliche weitere Vergnügungs- und Wasserparks, Hotels und die dazugehörige Infrastruktur - gehörte jahrzehntelang zum Reedy Creek Improvement District in Florida und war praktisch ein selbstverwaltetes Gebiet. So sollten Steuerzahler nicht für die hohen Kosten des Betriebs des Areals aufkommen müssen.