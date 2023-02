GOLDMAN SACHS stuft EASYJET auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Easyjet nach Quartalszahlen von 450 auf 515 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitdar) für die Billigfluglinie. Er verwies auf die besser als erwartet ausgefallene Entwicklung der Ticketpreise. Die anhaltende Kosteninflation und fehlende Produktivitätsfortschritte erodierten allerdings die mittelfristige Wettbewerbs- und Wachstumsfähigkeit der Briten./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

