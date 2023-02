WEKA startet nachhaltige KI-Initiative

Das Unternehmen geht die Herausforderungen der KI in Bezug auf Nachhaltigkeit mit einer neuen Initiative an, die darauf abzielt, das Bewusstsein zu schärfen, Gespräche anzuregen und Lösungen zu finden, um die Energie- und Kohlenstoffauswirkungen von KI zu mindern

Mit seiner Sustainable AI-Initiative verpflichtet sich WEKA zu klimafreundlichen Investitionen, zur Anregung von Gesprächen in der Industrie und in der Gesellschaft sowie zur Zusammenarbeit mit führenden Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie auf der ganzen Welt, um Probleme zu lösen und eine effizientere und nachhaltigere Nutzung von KI zu fördern.

Als ersten Schritt in diesem Bestreben gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Partnerschaft mit One Tree Planted eingegangen ist, um zu seinen globalen Wiederaufforstungsprojekten beizutragen, die die Dekarbonisierung unterstützen und helfen, die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels zu mildern. Das Unternehmen plant die Einführung zusätzlicher Programme in den nächsten Monaten.

Das Nachhaltigkeitsproblem der KI

AI, ML und HPC treiben eine neue Ära der digitalen transformation und Erkenntnisse voran. Groß angelegte Datenverarbeitung, Deep Learning und maschinelle Intelligenz beschleunigen das Tempo moderner Forschung, Entdeckung und wissenschaftlicher Durchbrüche dramatisch und lösen eine beispiellose Innovationswelle aus, die die Gesellschaft gerade erst zu begreifen und zu nutzen beginnt.

Diese Technologien der nächsten Generation verfügen über ein immenses Potenzial, um der Menschheit dabei zu helfen, viele der dringendsten ökologischen, humanitären und geschäftlichen Herausforderungen zu lösen – einschließlich Klima- und Energiekrisen. Gleichzeitig ist der Betrieb dieser Technologien enorm energie- und leistungsintensiv, was zu einem explosionsartigen Anstieg des weltweiten Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen beiträgt.