Hoffmann Productions GmbH nimmt neue Dimensionen an Stuttgarter Unternehmen sucht neue Mitarbeiter (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die Hoffmann Productions GmbH, eine Foto- und Branding-Agentur

mit Sitz in Stuttgart, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung für ihr

Team, wie der Geschäftsführer Paul Hoffmann bekannt gab. Besonders gefragt sind

motivierte Foto- und Videografen. Darüber hinaus werden Video-Cutter sowie Web-,

UX- und Grafikdesigner eingestellt. Informationen zu den offenen Stellen finden

Interessenten unter: https://karriere.hoffmann.productions



Geschäftsführer Paul Hoffmann: "Der Markt an digitalen Beratern, Experten und

Dienstleistern wächst in rasantem Tempo. Demnach steigt auch die Nachfrage nach

unserem Angebot enorm. Um unsere Position an der Spitze des Marktes weiter

auszubauen, brauchen wir neue Mitarbeiter, die mit uns wachsen und unser Team

verstärken möchten."