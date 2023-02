Den letzten markanten Höhepunkt markierte Starbucks bei 126,32 US-Dollar im Sommer 2021, anschließend ging das Papier in eine geordnete Konsolidierung über, konnte aber Anfang 2022 dem Abwärtsdruck nicht mehr standhalten und fiel dynamisch auf 68,39 US-Dollar im Mai zurück. Seitdem herrscht wieder eine Aufwärtsphase, in einem ersten Schritt ging es auf 93,48 US-Dollar hoch, Ende letzten Jahres sogar an den im Sommer 2021 etablierten Abwärtstrend. In diesem Jahr nahmen sich Bullen einmal diesen Trend vor und konnten ihn sogar überwinden. Doch höhere Notierungen als 110,00 US-Dollar schafften Marktteilnehmer nicht mehr zu etablieren, die Aktie springt bedenklich auf dem Abwärtstrend herum. Sollte es jetzt nicht zu einer klaren Ansage von Käufern kommen, könnte sogar ein Rückfall zurück in den Trend drohen.

Trend im Mehrfachtest

Um das Anfang dieses Jahres etablierte Kaufsignal weiter umzusetzen, müsste Starbucks demnächst mindestens über ein Niveau von 108,50 US-Dollar zulegen, anderenfalls würde die Aktie Gefahr laufen, weiter auf der Unterseite durchgereicht zu werden. Denkbar wäre ein rascher Rückfall zurück auf das Niveau des EMA 200 bei 96,17 US-Dollar und damit das Dezemberzwischentief. In dem bullischen Szenario könnte bei neuerlichen Jahreshochs dann der nächste Widerstandsbereich um 117,24 US-Dollar in Angriff genommen werden, ein erweitertes Ziel darüber läge sogar um 120,00 US-Dollar für die Starbucks-Aktie vor.