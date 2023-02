BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht im Streit um das ab 2035 in der EU geplante Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor die EU-Kommission in der Pflicht. Wissing sagte am Dienstag in Berlin, die Kommission müsse jetzt liefern und Zusagen einhalten. Es gehe um eine Zulassung von Verbrennern nach 2035, wenn sie nachweislich mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden. Die Kommission solle einen entsprechenden Regulierungsvorschlag machen. Ansonsten werde Deutschland nicht zustimmen.

