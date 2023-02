Sozialwahl 2023 Auch Wahlberechtigte mit Wohnsitz in der EU können wählen

Berlin (ots) - Am 31. Mai 2023 findet die nächste Sozialwahl statt. Daran können

auch die Wahlberechtigten der Deutschen Rentenversicherung Bund mit Wohnsitz in

der Europäischen Union und einem Vertragsstaat des Abkommens über den

Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz teilnehmen. Dies teilt die

Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin mit.



Wahlberechtigt bei der Sozialwahl 2023 sind alle Versicherten und

Rentenempfänger der Deutschen Rentenversicherung Bund, die am 1. Januar 2023 das

16. Lebensjahr vollendet haben. Dazu gehören auch mehr als 600.000

Wahlberechtigte mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie

in Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz - unabhängig von ihrer

Staatsangehörigkeit.