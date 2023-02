Für mehr sozioökonomische Diversität in Unternehmen und in der Gesellschaft Procter & Gamble intensiviert das Engagement beim Charta der Vielfalt e.V. (FOTO)

- Procter & Gamble (P&G) unterzeichnete die 'Charta der Vielfalt' bereits im

Dezember 2016

- Als neues Vereinsmitglied bekräftigt P&G sein Bekenntnis zu den sieben

Vielfaltsdimensionen und übernimmt künftig mehr Verantwortung innerhalb des

Vereins mit dem Schwerpunkt, Barrieren hinsichtlich sozioökonomischer Vielfalt

und Teilhabe Diversität.



Procter & Gamble (P&G) weitet das Engagement beim Charta der Vielfalt e.V. aus.

Bereits im Dezember 2016 hat sich P&G zur Charta bekannt. Seitdem hat das

Unternehmen zahlreiche Maßnahmen und Initiativen für mehr Toleranz und Vielfalt

umgesetzt. Ziel ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen

ist und in dem alle Beschäftigten ihre individuellen Talente einbringen können.

Mit dem Schritt in die volle Mitgliedschaft intensiviert P&G jetzt das

Engagement. Der Fokus liegt dabei auf der Förderung und Stärkung von

Durchlässigkeit und Wertschätzung unterschiedlicher Lebensläufe in Unternehmen

und in der Gesellschaft.





