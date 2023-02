Fineqia Sponsors Digital Collectable Auktion From Ukraine with Love

London (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder

"Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich, das Sponsoring

einer Auktion für digitale Sammlerstücke mit dem Titel "From Ukraine with Love"

bekannt zu geben, um den Aufruf von CARE International für die Ukraine und die

im Vereinigten Königreich lebenden Ukrainer zu unterstützen. Die Auktion findet

am 27. Februar 2023 um 18:30 Uhr GMT statt und wird von der NFT (Non-Fungible

Token) Gallery in London veranstaltet.



Der CARE International Ukraine Appeal ist eine humanitäre Aktion, die darauf

abzielt, den von der anhaltenden Krise in der Ukraine betroffenen Menschen Hilfe

und Unterstützung zukommen zu lassen.