MWC 2023 HONOR stellt neue Flagships vor - die HONOR Magic5-Serie und das faltbare HONOR Magic Vs

Barcelona (ots/PRNewswire) - HONOR stellt den Menschen in den Vordergrund: Die

neuesten Flagship-Smartphones sind weltweit verfügbar und bieten gänzlich neue

Smartphone-Erlebnisse



"Tech to Inspire" - das ist der Slogan, mit dem die globale Technologiemarke

HONOR den Menschen auf dem MWC in den Mittelpunkt rückt. In diesem Rahmen

kündigt HONOR die weltweite Einführung der HONOR Magic5-Serie und des HONOR

Magic Vs an: Die Neuzugänge der erfolgreichen HONOR Magic-Serie, allen voran das

neue Flagship HONOR Magic5 Pro, sollen Nutzern auf der ganzen Welt ein gänzlich

neues Smartphone-Erlebnis bieten.