Der neue Chef von Fresenius (ISIN DE0005785604) Michael Sen baut den Gesundheitskonzern um: Rechtsformwechsel und Entflechtung des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC, ISIN DE0005785802) sind laut Management die optimale Lösung für beide DAX-Konzerne und sollen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im Juli durch die Aktionäre abgesegnet werden. Dabei wird FMC von einer Kommanditgesellschaft auf Aktien in eine reine Aktiengesellschaft umgewandelt, damit Fresenius sie nicht mehr voll in der Bilanz konsolidieren muss – zuletzt hatten Ertragsprobleme bei FMC sich stark auf die Muttergesellschaft durchgeschlagen. Fresenius gibt zwar die Kontrolle über Tochter ab, kann aber Anker-Aktionär an künftigen Wertsteigerungen partizipieren. Auch für FMC soll der Schritt mehr Bewegungsspielraum schaffen. Wer das aktuelle Kursniveau zum defensiven Einstieg nutzen möchte, bekommt aufgrund der hohen Volatilitäten die Chance auf interessante Seitwärtsrenditen.

Discount-Strategien mit 10 oder 13 Prozent Puffer (Juni / September)