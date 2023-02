Neuer Call für produzierende Wirtschaft und

Energieversorgungsunternehmen ab sofort offen



Wien (APA-ots) - Treibhausgasemissionen in der Industrie und der Energiewirtschaft zu vermeiden ist eine wichtige Aufgabe auf dem Weg zur Klimaneutralität. Dazu benötigt es neue Prozessketten und die Umstellung ganzer Produktionsstandorte in Österreich auf erneuerbare Energiequellen. Mit dem Programm "Transformation der Wirtschaft" unterstützt der Klima- und Energiefonds bereits zum zweiten Mal Maßnahmen der heimischen Wirtschaft, die dazu beitragen, Treibhausgasemissionen erheblich zu reduzieren und damit die nationalen und europäischen Klima- und Energieziele zu erreichen. Im Rahmen der zweiten Ausschreibung steht ein Budget von 95 Millionen Euro, finanziert aus den Mitteln des Aufbau- und Resilienzfonds der Europäischen Union - NextGenerationEU, zur Verfügung.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: "Im Kampf gegen die Klimakrise müssen wir alle an einem Strang ziehen. Da braucht es die Politik, die Menschen und auch die Wirtschaft muss einen Beitrag leisten. Mit den Förderungen für einen schnellen Umstieg auf eine klimafreundliche Produktion unterstützt der Klima- und Energiefonds diese Veränderung. Denn grüne Produkte sind die Grundlage einer klimafitten Wirtschaft. Und sie sorgen dafür, dass das Klima in unserem Land auch in Zukunft lebenswert bleibt."