Wirtschaft Grüne begrüßen Einigung bei Nordirlandprotokoll

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen im Bundestag haben die Einigung zwischen der EU und der britischen Regierung im Streit um das sogenannte "Nordirlandprotokoll" begrüßt. "Es ist für Europa eine gute Nachricht, dass im Streit um das Nordirlandprotokoll eine Lösung gefunden wurde", sagten Chantal Kopf, Grünen-Sprecherin für Europapolitik, und Anton Hofreiter, Mitglied im Europa-Ausschuss im Bundestag, am Dienstag.



"Das Protokoll sichert die Integrität des EU-Binnenmarktes und bewahrt zugleich eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland." Es sei insbesondere angesichts der konfliktreichen Geschichte der irischen Insel richtig, "dass die EU-Kommission in großer Entschiedenheit an dem - auch von Großbritannien unterschriebenen - Nordirlandprotokoll festgehalten hat", so die Europa-Politiker. Die deutschen Regierungsfraktionen hätten diese Linie stets unterstützt.