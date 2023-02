BGH sieht etliche DFB-Regeln für Spielervermittler kritisch

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft seit Dienstag, inwieweit sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in das lukrative Geschäft der Spielervermittler einmischen darf. In der gut dreistündigen Verhandlung des Karlsruher Kartellsenats wurde deutlich, dass die Richterinnen und Richter das DFB-Reglement für den Bereich in etlichen Punkten für problematisch halten. Die Registrierungspflicht und die Beschränkungen zum Schutz minderjähriger Spieler könnten aber Bestand haben.

Die Richter sahen allerdings auch noch offene Fragen und wollten sich noch einmal intensiv beraten. Sie schlossen auch nicht aus, den Europäischen Gerichtshof (EuGH) anzurufen. Die Entscheidung wird in den nächsten Wochen verkündet, ein Termin stand noch nicht fest.