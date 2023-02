Berlin (ots) - Angesichts anhaltender Lieferengpässe bei Arzneimitteln brauchendie Apotheken mehr Entscheidungsspielraum bei der Abgabe von vorrätigenMedikamenten und einen angemessenen Engpass-Ausgleich als Honorierung für denentstehenden Aufwand. Zudem müssen Apotheken im Notfall auch eigene Rezepturenund Defekturen anfertigen dürfen. Diese Vorschläge macht die ABDA -Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände in ihrer Stellungnahme zumReferentenentwurf eines Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- undVersorgungsverbesserungsgesetzes (ALBVVG). Die Apothekerschaft kritisiert darinscharf das vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) vorgelegte Papier, das ausABDA-Sicht die Problematik der Lieferengpässe keineswegs an der Wurzel bekämpftund somit auch nicht die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimittelnsicherstellt."Wir begrüßen, dass sich die Politik endlich den Lieferengpässen zuwendet. Dervorgelegte Gesetzentwurf ist aber nicht geeignet, das Problem verlässlich undpatientengerecht zu lösen", sagt ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening:"Es fehlen Entscheidungsspielräume, die es den Apotheken rechtssicherermöglichen, die Versorgung der Bevölkerung aufrecht zu erhalten, wie dies inden vergangenen Corona-Jahren möglich war. Der hohe Personalaufwand wird imReferentenentwurf nicht annähernd berücksichtigt. Hier muss dringendnachgebessert werden." Overwiening weiter: "Die Apotheken haben während derCorona-Pandemie immer wieder belegt, dass sie die Versorgung der Bevölkerungauch unter extremen Voraussetzungen verlässlich bewältigen. Für die Apothekensind klare Rahmenbedingungen, mehr Bewegungsspielraum und ein angemessenerEngpass-Ausgleich für den Mehraufwand zwingend erforderlich."Für das Management von Lieferengpässen sind selbst bei zurückhaltendenSchätzungen mindestens sechs Stunden pro Woche pro Apotheke nötig. DerGesamtstundenaufwand pro Jahr in allen 18.000 Apotheken beträgt 5,62 Mio.Stunden. Bei Arbeitgebervollkosten für pharmazeutisches Personal in Höhe von75,91 Euro/Stunde ergeben sich Kosten in Höhe von 425 Mio. Euro pro Jahr. Beietwa 20 Mio. Fällen pro Jahr, bei denen die Apotheken eine sog.Nichtverfügbarkeit dokumentieren müssen, ergibt sich ein Zuschlag von 21,00Euro, den die ABDA für jeden Austausch fordert.Weitere Informationen unter http://www.abda.dePressekontakt:Christian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, c.splett@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stv. Pressesprecherin, 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7002/5452209OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände