BAADER BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach vorläufigen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Christian Obst hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem die angekündigten Dividenden positiv hervor. Diese lägen deutlich über den Erwartungen am Markt. Gleiches gelte für die Umsatzprognose des Autovermieters für 2023 sowie für die Zielspanne für das Vorsteuerergebnis./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 15:18 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,43 % und einem Kurs von 129,2EUR gehandelt.