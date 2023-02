Klimaschutz Erst einsteigen, dann aussteigen / en2x auf dem Kongress Energie Cross Medial (FOTO)

Berlin (ots) - Statt wie derzeit vor allem Ausstiegsdebatten im Energiesektor zu

führen, ist es dringend erforderlich, in neue Technologien einzusteigen, sollen

die Pariser Klimaziele in Deutschland erreicht werden. So werde etwa der Bedarf

an grünem Wasserstoff nach wie vor deutlich unterschätzt, kritisierte Prof.

Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer des en2x - Wirtschaftsverbands Fuels und

Energie.



"Trotz zu erwartender Effizienzsteigerungen und zunehmender Elektrifizierung,

etwa im Pkw-Bereich, ist auch langfristig ein großer Bedarf an Wasserstoff und

Kohlenwasserstoffen absehbar", sagte Küchen auf dem Kongress "Energie Cross

Medial" in Berlin vor zahleichen Teilnehmern aus Bundesregierung, Bundestag,

Energieunternehmen und -verbänden.