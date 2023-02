Investition in Standort Customcells stärkt nachhaltige Batterieindustrie "Made in Germany" (FOTO)

Itzehoe (ots) - Nachhaltige Weichenstellung für die Zukunft der deutschen

Batterieindustrie: Das Unternehmen Customcells investiert einen zweistelligen

Millionenbetrag in die Erweiterung seines Standortes Itzehoe in

Schleswig-Holstein. Das Produktionsteam vor Ort wird verdreifacht. Mit mehr

Forschung und Innovationen sowie der gemeinsamen Prozessentwicklung geben die

Spezialistinnen und Spezialisten für anwendungsspezifische

Premium-Batteriezellen Anschubhilfe für Deutschlands Weg zum internationalen

Leitmarkt grüner Hochleistungstechnologie - und ermöglichen so die

Mobilitätswende dank ganzheitlicher Elektrifizierung auf der Straße, zu Wasser

sowie in der Luft.



"Mit der Erweiterung in Itzehoe und den Investitionen, die wir hier tätigen,

geben wir auch ein Bekenntnis ab: Wir glauben an Deutschland als Standort einer

erfolgreichen Batterieindustrie. Wir setzen 'Made in Germany' buchstäblich unter

Strom - nachhaltig, innovativ, leistungsstark, hochtechnologisch", sagt Dr. Dirk

Abendroth, CEO der Customcells Gruppe, anlässlich der Grundsteinlegung zur

Erweiterung des Unternehmensstandortes in Itzehoe. Die Expertinnen und Experten

für Premium-Batteriezellen investieren dafür allein für die Gebäude vor Ort

einen zweistelligen Millionenbetrag. Im Zuge dessen wird sich die Zahl der

Beschäftigten insgesamt verdoppeln.