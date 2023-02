Europas 50.000ster Ford Mustang Mach-E an Kunden aus Deutschland ausgeliefert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln (ots) -- Autohaus Ebbert GmbH in Gütersloh übergibt das Jubiläumsfahrzeug, einen FordMustang Mach-E GT in der Lackierung "Absolute Black", an Hakan und Berrin Canaus Warendorf (Nordrhein-Westfalen)- Can: "Wir haben uns für den Mustang Mach-E entschieden, weil wir mit derGeburt unseres Sohns ein familientaugliches Fahrzeug brauchen. Uns haben vorallem das Design, die großzügigen Platzverhältnisse und das technischeGesamtpaket überzeugt"- Der Ford Mustang Mach-E GT ist ein vollelektrisches, 5-türiges Crossover-SUVmit serienmäßigem Allradantrieb und einer Reichweite von 490 Kilometer*- Ford geht bei der Elektromobilität "all-in" und sieht seine Zukunft elektrischDas Ford-Autohaus Ebbert GmbH in Gütersloh hat heute den europaweit 50.000stenFord Mustang Mach-E an einen Kunden in Deutschland ausgeliefert. Die"Jubiläumskunden" sind Hakan (33) und seine Frau Berrin (31) Can aus Warendorf(Nordrhein-Westfalen). Geschäftsführer Phillip Ebbert sagte bei derFahrzeug-Übergabe: "Wir freuen uns sehr, dass wir den 50.000sten Mustang Mach-Eausliefern dürfen und wünschen Herrn und Frau Can stets gute Fahrt in seinemneuen Null-Emissions-Fahrzeug". Hakan Can erklärte: "Meine Frau und ich habenuns für den Mustang Mach-E entschieden, weil wir mit der Geburt unseres SohnsNesim ein familientaugliches Auto brauchen. Uns haben vor allem das Design, diegroßzügigen Platzverhältnisse und das technische Gesamtpaket beeindruckt. Ichbin davon überzeugt, dass Elektrofahrzeuge die Zukunft sind".Patrick Schenzler, Ford-Direktor Pkw für die DACH-Märkte (Deutschland,Österreich, Schweiz): "Vielen Dank, Herr und Frau Can, dass Sie sich für denMustang Mach-E und damit nicht nur für ein bildschönes, sondern auch für einpraxistaugliches Elektroauto entschieden haben. Für uns als Unternehmen, aberauch für unsere Ford-Händlerbetriebe, ist die Auslieferung des 50.000stenMustang Mach-E ein Meilenstein auf unserem gemeinsamen Weg in eineelektrifizierte Zukunft. Noch in diesem Jahr bringt Ford in Europa eine weiterevollelektrische Baureihe auf den Markt. Sie wird in Köln gebaut werden".Beim "Jubiläums"-Mustang Mach-E von Hakan und Berrin Can handelt es sich um die358 kW (487 PS) starke "GT"-Variante in der Farbe "Absolute Black" mitserienmäßiger Extended Range-Batterie und Allradantrieb. Das Fahrzeug entwickeltein Drehmoment von 860 Nm. Die Reichweite beträgt 490 Kilometer*.Mustang Mach-E ist ein vollelektrisches, 5-türiges Crossover-SUVDer Ford Mustang Mach-E ist ein vollelektrisches, 5-türiges Crossover-SUV, dasin zwei Batteriegrößen (Standard Range und Extended Range) sowie wahlweise mitHeck- oder Allradantrieb angeboten wird. Das Leistungsspektrum der Ford Mustang