Cyolo präsentiert erweitertes "Cyolo Connected"-Partnerprogramm für echten Zero-Trust-Zugriff

TEL AVIV, Israel (ots) - Das Unternehmen baut sein maßgeschneidertes

Partnerprogramm aus, um umfassende Unterstützung bei der schnellen Umsetzung von

Zero-Trust-Zugriffen zu gewährleisten.



Cyolo (https://cyolo.io/) , Anbieter der schnellsten und sichersten Zero-Trust-

Zugriffslösung für Unternehmens-IT und OT, stellte heute die nächste Generation

seines Partnerprogramms (http://www.cyolo.io/partners/) vor, die Unternehmen

optimale Möglichkeiten eröffnen soll, ihre Anwendungen und sensiblen Systeme

gegen Cyberangriffe abzusichern. Den Partnern ermöglicht das neu gestaltete

Programm hohe Gewinnspannen durch eine vereinfachte Reseller-Struktur und

umfangreichere Tools, einschließlich Zugang zu Produkten für Managed Security

Service Provider (MSSPs). So können die Partner ihre Kundenunternehmen vor

potenziellen Zugriffsverletzungen schützen und dabei das Wachstum und die

Ausweitung ihres eigenen Geschäfts vorantreiben.





Cyolo erweitert den Fokus seines Partnerprogramms jetzt auch auf OT-Umgebungenund ermöglicht dadurch seinen Partnern, die Verfügbarkeit und Sicherheit derindustriellen Umgebungen und kritischen Infrastrukturen ihrer Kunden ebenso zuschützen wie die der IT-Umgebungen.Darüber hinaus ermöglicht die neue flache Struktur den Partnern auch bessereSkalierbarkeit und Rentabilität. MSSPs, VARs und Vertriebspartner, die sich demProgramm anschließen, profitieren von umfassender Förderung und können dieeinzige echte Zero-Trust-Zugriffslösung auf dem Markt anbieten."Wir haben dem Feedback unserer Partner Rechnung getragen und demonstrieren mitder Neugestaltung des Programms unser Bestreben, ihnen erstklassigen Service zubieten", so Almog Apirion, CEO und Mitgründer von Cyolo. "Im Zeitalter vonCloud- und Remote-Umgebungen für Mitarbeiter und externe Nutzer bleibt derZero-Trust-Zugriff ein entscheidendes Element der OT- und IT-Strategien fürGeschäftskontinuität und Agilität. Wir sind überzeugt, dass uns die Neuerungenhelfen werden, noch engere Partnerbeziehungen aufzubauen und unsere Position alsführender Anbieter von Technologien für sicheren Zugriff in unserer Branche zustärken."Im Rahmen dieser strategischen Positionierung hat Cyolo Jake Alosco zum VicePresident of Global Partnerships berufen. Alosco bringt mehr als zehn JahreErfahrung in der Geschäftsentwicklung und dem Management von Channel-Programmenmit und wird den Ausbau des Channel-Geschäfts für das gesamte Portfolio desUnternehmens leiten. "Wir möchten unsere Partner mit einerChannel-First-Strategie und einem unkomplizierten Programm unterstützen, überdas wir noch besseren Support leisten können. Wir haben eine wirklich