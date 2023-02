FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat seine deutlichen Vortagesgewinne am Dienstag weitgehend behauptet. Der Dax drehte nach klareren Anfangsverlusten zeitweise leicht ins Plus und schloss mit einem kleinen Minus von 0,11 Prozent bei 15 365,14 Punkten. Daraus ergibt sich für den Leitindex im Monat Februar ein Gewinn von 1,6 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Dienstag um 0,11 Prozent auf 28 648,13 Zähler.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone schloss 0,2 Prozent tiefer bei 4238,38 Punkten. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,4 Prozent nach unten. Der britische FTSE 100 fiel um 0,7 Prozent. Der New Yorker Dow Jones Industrial verlor zum europäischen Schlussgeschäft 0,5 Prozent.