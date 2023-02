CASIO bringt leichte G-SHOCK auf den Markt und bietet Unterstützung für mehrere Sportarten

Ausgestattet mit Polar-Algorithmen zur Trainingsanalyse

TOKIO, 28. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hat heute die Veröffentlichung einer neuen Ergänzung der sportlichen G-SQUAD-Linie aus der Reihe der stoßfesten G-SHOCK-Uhren angekündigt. Die GBD-H2000 bietet Unterstützung für mehrere Sportarten und hat ein geringeres Gewicht für einen noch angenehmeren Tragekomfort. Die neue Uhr wird in vier Modellen erhältlich sein.

Die stoßfeste GBD-H2000 ist mit GPS-Funktionalität und sechs Sensoren ausgestattet, um Unterstützung für eine Vielzahl von Sportarten zu bieten, ist aber 38 % leichter als ihr Vorgängermodell, die GBD-H1000. Casio hat das geringere Gewicht durch ein kompakteres Gehäuse mit integrierter GPS-Antenne und einem kohlefaserverstärkten Gehäuseboden erreicht. Das Ergebnis ist ein noch angenehmerer Tragekomfort am Handgelenk. Die neue Uhr ist mit GPS-Funktionalität und einem optischen Sensor zur Messung der Herzfrequenz sowie mit einem Kompass, Höhen-/Luftdrucksensor, Thermosensor, Beschleunigungsmesser und Gyroskop ausgestattet. Diese High-End-Technologien ermöglichen die Messung von Distanz, Geschwindigkeit, Tempo und mehr, um Sportarten wie Laufen, Radfahren und Schwimmen zu unterstützen.