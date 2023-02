Habecks Heizungspläne entbehren jeglicher Vernunft

Straubing (ots) - Wenn sie die Bürger vollends gegen die Ampel, die grüne Parteiund den Klimaschutz aufbringen wollen, müssen Wirtschaftsminister Robert Habeckund die Ideologen aus seinem Haus, allen voran Staatssekretär undEx-Energiewende-Lobbyist Patrick Graichen, genau so weitermachen: DerReferentenentwurf zur Wärmewende ist ein Durchlauferhitzer fürPolitik(er)verdrossenheit und eine Kampfansage an Millionen Immobilieneigentümerund Mieter. Er zeigt, wie weit sich viele im Berliner Regierungsraumschiff vonder Lebenswirklichkeit der Bürger entfernt haben.Bei allem Verständnis für den Klimaschutz und die Notwendigkeit, auch imGebäudebestand die Abkehr von fossilen Energieträgern zu forcieren: Wenn dasbedeutet, dass Eigentümer effiziente und voll funktionsfähige Heizungenrausreißen lassen müssen, dass viele gar ihre Immobilien verkaufen und im Alterwieder in eine Mietwohnung ziehen müssen, weil sie finanziell nicht in der Lagesind, gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, kann das nicht richtig sein. HabecksEntwurf entbehrt jeglicher wirtschaftlicher, aber auch technologischer Vernunft.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5452351OTS: Straubinger Tagblatt