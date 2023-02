PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben den Handel am Dienstag überwiegend mit höheren Notierungen beendet. Bergab ging es lediglich in Budapest. In Westeuropa fanden die Börsen derweil keine klare Richtung, Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien hatten die Stimmung unter den Marktteilnehmern belastet.

Vonseiten der Geldpolitik gab es am Dienstagnachmittag Neuigkeiten aus Budapest. So hatte die ungarische Notenbank den Leitzins unverändert bei 13 Prozent belassen. Dies war von Volkswirten auch so erwartet worden.