FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt haben die Renditen am Dienstag erneut angezogen. Auslöser waren Inflationsdaten aus den großen Euroländern Frankreich und Spanien. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg bis auf 2,70 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Mitte 2011. Zuletzt lag sie noch bei 2,64 Prozent. In allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Im Gegenzug gerieten die Anleihekurse kräftig unter Druck. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,58 Prozent auf 132,80 Punkte. Zeitweise war er auf ein Kontrakttief von 132,06 Punkten gesunken.