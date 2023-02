ZTE stellt UniSite-Lösung und -Produktserie für alle Szenarien auf dem MWC 2023 vor

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



- Unterstützt Betreiber beim Aufbau eines extrem einfachen, hocheffizienten und

kollaborierenden 5G-Netzes, das alle Bänder umfasst

- Unterstützt Betreiber beim Aufbau eines ultimativen 5G-Netzes mit den

niedrigsten Gesamtbetriebskosten, um die digitale Wirtschaft zu fördern



ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von

Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat auf dem Mobile World

Congress in Barcelona, Spanien, seine 5G-UniSite-Lösung für alle Szenarien und

eine Reihe branchenführender innovativer Produkte vorgestellt, die Betreibern

dabei helfen sollen, ein zukunftsorientiertes 5G-Netz aufzubauen, das extrem

einfach und hocheffizient ist und mit allen Bändern zusammenarbeitet.





- Einzigartiges 12TR Tri-Sektor-Ultra-Breitband-Funkgerät (UBR) für einfachsteStandortlösungWährend die weltweite 5G-Kommerzialisierung auf die Überholspur kommt,beschleunigen die bestehenden FDD-Bänder die Entwicklung zu 5G. Der Faktor derstark fragmentierten Spektren hat jedoch viele Herausforderungen mit sichgebracht, wie z. B. eine große Anzahl von Funkgeräten, begrenzter Platz in denSendemasten und hohe Betriebs- und Wartungskosten.Das 12TR UBR von ZTE ist einzigartig in der Branche, da es 1,8 GHz und 2,1 GHzund Tri-Sektor in einer Box mit 12×120 W ultrahoher Ausgangsleistung integriert,was sowohl die Erfahrungen mit bestehenden RATs als auch die Entwicklung zu 5Ggarantiert.Für das 12TR UBR, das mit dem Niederfrequenz-Tri-Sektor 6TR UBRzusammenarbeitet, sind nur zwei Funkeinheiten ausreichend, um 5 FDD-Bänder zuunterstützen, was die Standortlösung erheblich vereinfacht. Verglichen mit derherkömmlichen Lösung kann der Energieverbrauch um 30 % reduziert werden. Darüberhinaus können die vorhandenen Antennen, Stromversorgungsmodule, Batterien undandere Infrastrukturen so weit wie möglich wiederverwendet werden, was dieGesamtbetriebskosten weiter senkt.- Serielles Hochleistungs-UBR für RAN-SharingIn der 5G-Ära ist die gemeinsame Nutzung des Funkzugangsnetzes (RAN) für immermehr Betreiber die wirtschaftlich sinnvollste Lösung. Die seriellen UBR-Produktevon ZTE erfüllen die Anforderungen an Multiband, hohe Leistung und einfacheImplementierung bei der gemeinsamen Nutzung von RAN.Die seriellen UBR-Produkte unterstützen Kombinationen aus mehrerenFrequenzbändern im Sub-3 GHz- und Sub-1 GHz-Bereich sowie unterschiedlicheSendeleistungen von 4×120 W bis 4×180 W. Außerdem können die Leistungsressourcen