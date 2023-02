CGTN "The Art Beat" - Die Geschichte Chinas aus kultureller Perspektive

Peking (ots/PRNewswire) - In der sechsteiligen Serie "The Art Beat", die am 22.

Januar auf dem Fernsehsender CGTN und verschiedenen Social-Media-Plattformen

ausgestrahlt wurde, werden sechs der führenden zeitgenössischen Künstler Chinas

vorgestellt - fünf Maler und ein Symphonie-Dirigent. Die in mehreren Sprachen

produzierte Serie beschreibt, wie ihre Kunst den Zeitgeist einfängt und die

Geschichte Chinas aus kultureller Sicht erzählt.



Anhand ihrer Geschichten und durch die Betrachtung der Einflüsse und

Innovationen, die sich in ihrer Arbeit manifestieren, beleuchtet die Reihe, wie

sie die Zeit, in der sie leben, reflektieren und beeinflussen. Die Künstler

schöpfen ihre Inspiration und Kraft aus der traditionellen chinesischen Malerei

und Musik, beschäftigen sich aber auch kontinuierlich mit der Zukunft ihrer

Kunst in der sich schnell wandelnden Welt von heute.