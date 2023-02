Hotel Star, China Mobile und ZTE erhalten GSMA 5G Smart Production Challenge Award

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein

weltweit führender Anbieter von Informations- und

Kommunikationstechnologielösungen, Hotel Star und China Mobile wurden im Rahmen

der GSMA 5G Industry Challenge 2023 mit dem GSMA 5G Smart Production Challenge

Award für ihr Projekt "5G Enables Digital Transformation of Manufacturing"

ausgezeichnet.



Die GSMA 5G Awards gehören zu den renommiertesten Auszeichnungen der

Telekommunikationsbranche. Diese Auszeichnung würdigt die Leistungen und

Beiträge von ZTE in der Telekommunikationsbranche und belegt, dass ZTE einen

langen Weg zurückgelegt hat, damit mehr vertikale Branchen von den innovativen

privaten 5G-Technologien profitieren können.





KMUs (kleine und mittlere Unternehmen) stellen die überwiegende Mehrheit derUnternehmen in vertikalen Branchen wie dem verarbeitenden Gewerbe und sind nichtweniger enthusiastisch, wenn es um die Modernisierung ihrer Unternehmen mitHilfe von Mobilfunktechnologien geht. Allerdings sind die Herausforderungen fürdiese KMUs oft viel größer als für die großen Unternehmen, was auf ungünstigewirtschaftliche Verhältnisse in Bezug auf Infrastruktur, Humanressourcen undBudget zurückzuführen ist. Es war schon immer eine der größten Hürden, die sieüberwinden mussten, bevor sie produktiver und effizienter arbeiten konnten.ZTE und China Mobile haben sich mit ihren technologischen Innovationen dazuverpflichtet, diese Probleme gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern anzugehen.Bai Gang, Vizepräsident von ZTE, sagte : "Die Einführung von 5G in dieintelligente Fertigung war schon immer eines unserer Ziele bei der Unterstützungvertikaler Branchen. KMUs sind besonders gefordert, wenn es darum geht, einleistungsfähiges und nachhaltiges 5G zu verwirklichen, und wir freuen uns sehr,dass die auf der NodeEngine basierenden privaten 5G-Innovationen wirklichhelfen. Sie ermöglichen ein sehr leistungsfähiges und einfach zu nutzendesprivates 5G, so dass die Unternehmen ihre Kernproduktion integrieren unddigitalisieren können.""Edge-Computing-Funktionen, die direkt in die bestehende 5G-Basisstationintegriert sind, sind eine solche Innovation, die die zentralenHerausforderungen für die digitale Transformation von KMUs angeht, da sie diedringend benötigte Infrastruktur für Anwendungen wie maschinelles Sehen und FTSmit dem kleinstmöglichen Netzwerk-Footprint, flexibler Kapazität und einfacherIntegration mit den bestehenden Apps und Systemen der Unternehmen bietet", fügte