China-EU Youth besprechen in Online-Diskussionsrunde den Kampf gegen den Klimawandel.

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Ein Nachrichtenbericht von iChongqing - Im

Vorjahr wurden extreme Klimabedingungen auf der ganzen Welt verzeichnet, von

rekordverdächtigen Hitzewellen und Dürren in China, schweren Überschwemmungen

durch starke Regenfälle in Europa bis hin zu verheerenden Waldbränden in

Nordamerika. Diese haben zu weit verbreiteten wirtschaftlichen Verlusten und

einer verschlechternden Stagnation geführt, die die langfristige Nachhaltigkeit

des aktuellen globalen Wirtschaftssystems, den modernen Lebensstil und sogar die

Lebensfähigkeit der Welt, das menschliche Leben zu unterstützen, gefährden.



Das Bewusstsein der Öffentlichkeit ist weiter gestiegen und unterstreicht die

Notwendigkeit, gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen, um eine bessere Zukunft für

die Menschheit zu schaffen. In diesem Zusammenhang fand die Dialogveranstaltung

"Urban Youth Join Hands over Lands and Seas" online am 24. Februar 2023 statt,

die junge Menschen in einer Live-Gesprächsrunde zusammenbrachte, um Ideen und

Vorschläge auszutauschen.