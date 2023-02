Heute überraschend hohe Daten zur Inflation in Frankreich und Spanien, damit steigen die Erwartungen an höhere Zinsen auch in der Eurozone weiter an. Damit wiederum wird Cash nun immer mehr King: denn Liquidität risikofrei im Geldmarkt zu parken wird mit steigenden Zinsen immer attraktiver. Gleichzeitig sorgen die steigenden Zinsen dafür, dass mit dem immer teurer werdenden Geld derjenigen Vorteile hat, der über reichlich Cash (ergo Eigenkapital) verfügt und daher keine teuren Kredite braucht. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die sich stetig verknapppende Liquidität an den Aktienmärkten bemerkbar macht: an der Wall Street sind die Bewertungen schlicht noch viel zu hoch angesichts der aktuellen Hoch-Zinsen und den damit einhergehenden Rezessions-Risiken..

Hinweise aus Video:

1. Dax vs Anleiherenditen – die Abweichung von der Norm

2. S&P 500: Bullen und Bären ringen um richtungsweisende Marke

3. Newsletter-Anmeldung hier: https://finanzmarktwelt.de/newsletter/

Das Video "Inflation und Zinsen: Warum Cash King ist!" sehen Sie hier..