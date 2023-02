/ R I C H T I G S T E L L U N G -- Glooko/

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bezüglich der Pressemitteilung "Glooko

kündigt globale Zusammenarbeit mit Sanofi für die Verbindung des

Solostar®-Infektionsstift mit neuem SoloSmart®-Gerät an", die am 23. Februar

2023 von Glooko über PR Newswire herausgegeben wurde, wurden wir von dem

Unternehmen darauf hingewiesen, dass die Überschrift "Glooko kündigt globale

Zusammenarbeit mit Sanofi für die Verbindung des Solostar®-Infektionsstiftes mit

neuem SoloSmart®-Gerät an" von PR Newswire falsch vom Englischen ins Deutsche

übersetzt wurde. Die korrigierte Überschrift sollte stattdessen lauten: "Glooko

kündigt globale Zusammenarbeit mit Sanofi an, um Konnektivität zwischen

SoloStar® Pen/SoloSmart®-Gerät und der Glooko-Plattform zu ermöglichen". Es

folgt die vollständige, korrigierte Pressemitteilung:



Glooko kündigt globale Zusammenarbeit mit Sanofi an, um Konnektivität zwischen

SoloStar® Pen/SoloSmart®-Gerät und der Glooko-Plattform zu ermöglichen





Glooko Inc. ("Glooko") gab heute bekannt, dass sie einePartnerschaftsvereinbarung mit Sanofi geschlossen haben, um ihre Unterstützungfür Menschen mit Diabetes sowie für medizinisches Fachpersonal durch dieIntegration von SoloSmart in die Glooko®-Plattform zu verbessern. SoloSmart istein einteiliges Zusatzgerät, das für die Verwendung mit SoloStar- undDoubleStar-Insulininjektionsstiften vorgesehen ist. Es zeichnet die Dosis, dasDatum und die Uhrzeit der Insulininjektion auf und ermöglicht die Visualisierungder Daten in der Glooko-App, die Patienten dem medizinischem Fachpersonal füreine vernetzte Versorgung im Diabetesmanagement bereitstellen können. Derzeitist SoloSmart nicht in den USA zugelassen.Durch die weltweite Präsenz von Glooko mit über 8.000 Kliniken will Sanofi denZugang zu digitalen Lösungen für Menschen mit Diabetes in jedem der Länder, indenen SoloSmart verfügbar sein wird, verbessern. Die SoloSmart-Kappe wirdderzeit in die Glooko-Plattform integriert und soll ab 2023 schrittweise inmehreren Ländern eingeführt werden. Die kombinierte Lösung wird in englischerund lokaler Sprache zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der globalen Vereinbarungziehen Glooko und Sanofi die Option in Betracht, die Einführung der kombiniertenTechnologien über den anfänglichen geografischen Bereich hinaus zu erweitern."Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Sanofi bekanntgeben zu können, dadiese Vereinbarung die erste umfassende Zusammenarbeit zwischen unseren beidenUnternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit darstellt," so Russ Johannesson,Geschäftsführer von Glooko. ,,Glooko ist die erste globale DiabetesDatenmanagement-Plattform, die mit SoloSmart an den Start geht, worauf unser