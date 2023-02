Zoomlion präsentiert auf der CONEXPO-CON/AGG 2023 intelligente Mensch-Maschine-Interaktionstechnologie und Errungenschaften in der umweltfreundlichen Fertigung.

Die CONEXPO-CON/AGG ist Nordamerikas größte Baumesse. Unter dem Motto „ Vision Creates Future " wird Zoomlion sich auf jene Produkte konzentrieren, die bei Kunden aus Nordamerika am stärksten nachgefragt sind, insbesondere in den Bereichen umweltfreundliche, intelligente Fertigung und lokale Produktion und Vertrieb, indem es Produkte ins Rampenlicht stellt, die sich durch herausragende Leistung, Qualität und technologische Innovation auszeichnen.

LAS VEGAS, 1. März 2023 /PRNewswire/ -- Auf der CONEXPO-CON/AGG 2023, die von 14. bis 18. März im Las Vegas Convention Center stattfindet, wird Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) 22 Produkte in sieben Kategorien ausstellen, darunter speziell auf den nordamerikanischen Markt zugeschnittene Ausrüstung sowie seine innovativen, umweltfreundlichen Fertigungstechnologien. Das Unternehmen wird an Stand F9615 zu finden sein.

