HONOR Magic5 Pro führt die Kamera- und Display-Rangliste von DXOMARK an

„Wir freuen uns, dass unser neuestes Flaggschiff von den unabhängigen Forschern von DXOMARK auf Platz 1 der Smartphone-Kamera- und Display-Rankings gewählt wurde, was die Stärke und die Fähigkeiten unseres FuE-Teams unterstreicht", sagte George Zhao, CEO der HONOR Device Co, Ltd. „Dieser Erfolg ist erst der Anfang für uns, denn wir freuen uns darauf, noch fantastischere Durchbrüche in der Smartphone-Kamera- und Display-Technologie zu erzielen."

Ein konkurrenzloses Kamerasystem steht auf Platz 1 bei DXOMARK

Das HONOR Magic5 Pro wurde dem strengen Smartphone-Kameratest von DXOMARK unterzogen, der die Leistung in einer Reihe von Schlüsselkategorien wie Foto, Bokeh, Zoom, Video und Vorschau misst. Mit einer Spitzenpunktzahl von 152 nimmt das HONOR Magic5 Pro den ersten Platz in der weltweiten Kamera-Rangliste von DXOMARK ein.

„Das HONOR Magic5 Pro ist die neue Marktführerin in unserer Rangliste. Sie steht auch auf Platz 1 in der Foto-Rangliste, dank herausragender Fotoergebnisse bei allen Lichtstufen", erwähnte DXOMARK in seiner Bewertung. „Die Magic5 Pro glänzte vor allem in unserem Anwendungsfall Friends and Family, wo sie mit kurzen Verschlusszeiten Motive in Bewegung einfriert, dabei exzellente Details einfängt und das Rauschen gering hält."

Mit einer 50-MP-Weitwinkelkamera, einer 50-MP-Ultra Wide Camera und einer 50MP Periscope Telephoto Camera in einem Paket bietet das HONOR Magic 5 Pro Bilder mit höherer Schärfe, besserer Belichtung und größerem Dynamikumfang. Zusätzlich zu ihrer insgesamt hervorragenden Leistung hat das HONOR Magic5 Pro auch die Bestnote von DXOMARK in Bezug auf die spezifischen Anwendungsfälle und -Bedingungen Outdoor, Indoor, Lowlight, Friends and Family erhalten, was sie zu einer perfekten Wahl für eine Vielzahl von Aufnahmeszenarien macht.