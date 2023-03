Huawei bringt drei Lösungen auf den Markt, um F5.5G zu nutzen und Fortschritte auf dem Weg zu 10 Gbps Everywhere zu erzielen

Im Bereich der rein optischen Heimnetzwerke ist Huawei FTTR OptiXstar F30 das erste rein optische FTTR-Netzwerkprodukt der Branche, das auf der C-WAN-Architektur läuft und sechs wichtige Verbesserungen bietet: - Ästhetik: Vier Farben und drei Installationsmodi ermöglichen eine perfekte Anpassung an das Design eines modernen Hauses. - Geschwindigkeit: Hardware-Beschleunigung und Algorithmus-Optimierung sorgen für eine Verbindung mit 2.000 MBit/s im gesamten Haus. - Abdeckung: Intelligente Multi-Beam-Antennen verbessern die Abdeckung um etwa 30 %. - Roaming: Der innovative SRCN-Algorithmus (Seamless Roaming Coordinated Network) von Huawei ermöglicht unmerkliches Roaming im gesamten Haus. - Gleichzeitigkeit: Die Zusammenarbeit mehrerer Geräte minimiert WLAN-Interferenzen und ermöglicht die gleichzeitige Verbindung von bis zu 128 Geräten. - Service: Premium 5A [1] -Servicefunktionen aus einer Hand ermöglichen es Betreibern, erstklassige Installations-, Wartungs- und Betriebsdienste anzubieten. Huawei FTTR OptiXstar F30 ermöglicht den Nutzern ein digitales Leben und hilft den Betreibern, ihre Wettbewerbsfähigkeit im Breitbandbereich zu verbessern. Es hat einen Billionen-Dollar-Markt eröffnet.

Im Bereich des Ultra-Breitband-Zugangs ist Huawei 50G PON die branchenweit erste kommerzielle Lösung, die folgende Funktionen implementiert:



- Es bietet symmetrisches 50G PON mit hoher Dichte, um die steigenden Bandbreitenanforderungen in zukünftigen Szenarien von Campus, industriellen Verbindungen, Unternehmen und des Heimbereichs zu erfüllen.

- Es verwendet einen innovativen konischen Verstärker und eine Übergitter-Reflexionsstruktur, um das optische Leistungsbudget um rund 25 % zu erhöhen und ODN-Betrieb zu ermöglichen -

Es integriert GPON, 10G PON und 50G PON in einem Anschluss, was Serviceupgrades auf Anfrage und minimierte Investitionskosten für Betreiber ermöglicht.