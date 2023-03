Papaya Global bringt umfassende Gesundheitsvorsorgepläne auf den Markt, die es Unternehmen ermöglichen, globale Mitarbeiter unter einer Premium-Lösung zu vereinen

Tel Aviv, Israel, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) - Dieser neue internationale

Plan, der in Zusammenarbeit mit der DavidShield Group entwickelt wurde,

vereinfacht die Verwaltung der Gesundheitsfürsorge und bietet Papayas Kunden

einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil bei der Rekrutierung und Verwaltung

globaler Talente, indem er die Mitarbeiter in einem flexiblen Plan vereint.



Papaya Global,





das SaaS-Fintech-Unternehmen, das globale

Gehaltsabrechnungs- und Zahlungstechnologie anbietet, gab heute seinen neuen

Premium-Leistungsplan für die Gesundheitsversorgung bekannt. Mit diesem

einzigartigen globalen Plan können die Kunden von Papaya in mehr als 160 Ländern

ihren Mitarbeitern von Arbeitgebern gesponserte, maßgeschneiderte internationale

Krankenversicherungen anbieten und gleichzeitig den komplexen, zeitaufwändigen

Prozess des Vergleichs mehrerer Pläne über Regionen hinweg eliminieren. Das neue

Angebot signalisiert kontinuierliches Wachstum für Papaya und baut auf seinem

Engagement für die Unterstützung von Organisationen und ihren Mitarbeitern

weltweit auf.