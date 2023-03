Excelerate Energy und Venture Global geben Verkaufs- und Kaufvereinbarung bekannt

THE WOODLANDS, Texas, 1. März 2023 /PRNewswire/ -- Excelerate Energy, Inc. (das „Unternehmen" oder „Excelerate") (NYSE: EE) und Venture Global LNG gaben heute die Unterzeichnung eines LNG-Verkaufs- und Kaufvertrags (SPA) über 20 Jahre bekannt. Im Rahmen des SPA wird Excelerate pro Jahr 0,7 Millionen Tonnen verflüssigtes Erdgas (LNG) auf FOB-Basis (frei an Bord) von der Plaquemines LNG-Anlage in Plaquemines Parish, Louisiana (USA), beziehen.

„Venture Global ist begeistert, diese neue Zusammenarbeit mit Excelerate, einem führenden Unternehmen der FSRU-Industrie, als seinem ersten langfristigen LNG-Lieferanten zu starten", sagte Mike Sabel, Chief Executive Officer von Venture Global. „Der Weitblick des Unternehmens und seine Transformationsarbeit hinsichtlich des Aufbaus dringend benötigter Energieinfrastruktur in Märkten auf der ganzen Welt haben es Ländern in Europa, im globalen Süden sowie Entwicklungsländern ermöglicht, die Umstellung von Kohle auf Erdgas zu bewerkstelligen, während gleichzeitig Millionen von Menschen von der Energiearmut befreit wurden. Wir freuen uns auf viele Jahre der Zusammenarbeit als strategische Partner, um diese unterschiedlichen Märkte weltweit mit Energie zu beliefern."

INFORMATIONEN ZU EXCELERATE ENERGY

