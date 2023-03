"Die Ampelkoalition gleicht zeitweise einer rot-grünen Minderheitsregierung. Die FDP ist zwar Teil der Koalition, aber ihr Beitrag zur Regierung besteht zum großen Teil in einem Ohne-uns. Die Woche ist noch keine drei Tage alt, da gibt es schon drei Beispiele: das Süß-Werbeverbot, das Verbrenner-Aus und das Verbot für Öl- und Gasheizungen. Alle drei Streitfälle stehen für zwei unverträgliche Modelle. Die Grünen lieben die Vorschrift, die Liberalen die Offenheit. (.) Die FDP kann die Grünen zu Kompromissen bewegen, wenn sie die SPD an ihrer Seite hat. Das ist immer dann der Fall, wenn soziale Rücksichten gegen grüne Übertreibungen sprechen. (.)"/DP/jha

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Streit in der Ampelkoalition:

Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Streit in der Ampelkoalition

