Wirtschaft Linke kritisiert Energiepreisbremsen als "unsozialen Murks"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum Start der Strom- und Gaspreisbremse hat die Linkspartei das Instrument scharf kritisiert und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu einer Reform aufgefordert. Durch die Bremsen erreichten sinkende Großhandelspreise die Verbraucher nicht, sagte der Bundesgeschäftsführer der Linken, Tobias Bank, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"Die Bremsen bremsen nicht, weil sie viel zu hoch ansetzen", so Bank. "Die sinkenden Großhandelspreise kommen bei den Verbrauchern gar nicht an. Habeck darf jetzt nicht die Hände in den Schoß legen, sondern muss eine Novellierung vorlegen."