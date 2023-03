Wirtschaft Arbeitsagenturen in NRW wollen Absolventen-Daten von Schulen

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitsagenturen in NRW sind zuversichtlich, im kommenden Jahr von den Schulen Auskünfte über deren künftige Abgänger zu bekommen. Der Bund habe zwar die Voraussetzungen geschaffen, dass in den Ländern eine Datenübergabe von Schulen in Richtung Bundesagentur erfolgen dürfe - das machten bislang aber nur zwei Bundesländer, sagte der Chef der NRW-Regionaldirektion, Roland Schüßler, der "Rheinischen Post".



In NRW sei man gerade mit der Landesregierung dazu im Gespräch. "Arbeitsminister Laumann hat uns zugesichert, dass er diese gesetzliche Grundlage für uns schaffen will", sagte Schüßler. "Dann können wir im kommenden Jahr zu 100 Prozent sagen, wo noch unversorgte Jugendliche sind, und ihnen Angebote machen."