FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch vor einer Welle an Konjunkturdaten an der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0595 Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas höher auf 1,0619 Dollar festgesetzt.

