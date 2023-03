Konjunkturdaten

08:30 Uhr, Schweiz: Verbraucherpreise 02/23

10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorvertrauen 03/23

11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 01/23

16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 01/23

16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/23 (endgültig)

Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 06.03.2023 Zeit Land Relev. Termin 11:00 EUR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 11:00 EUR Einzelhandelsumsätze (Monat) 16:00 USA Werkaufträge 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 16:00 CAN Ivey PMI s.a



