Vital Battery Metals nimmt Coast Mountain Geological unter Vertrag

1. März 2023 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Vital Battery Metals Inc. („Vital“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FWB: C0O), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung abgeschlossen hat, wonach die Firma Coast Mountain Geological Ltd. („CMG“) mit dem Management und der Erbringung laufender geologischer Dienstleistungen im Rahmen der bevorstehenden Explorationsaktivitäten auf dem unternehmenseigenen Kupferprojekt Sting in Neufundland (Kanada) beauftragt wurde.