Innovationspark Zürich / Stärkung des Aktionariats der Entwicklungsgesellschaft IPZ Property AG / Die Unternehmensgruppe Angst+Pfister erwirbt substanzielle Beteiligung

Zürich (ots) - Der Innovationspark Zürich kann nach dem erfolgreichen Abschluss

des politischen Prozesses einen weiteren wichtigen Entwicklungsschritt

verzeichnen: Die weltweit tätige Unternehmensgruppe Angst+Pfister beteiligt sich

als gewichtiger Investor am Generationenprojekt. Dieses ist nach der

Verabschiedung des Verpflichtungskredits durch den Zürcher Kantonsrat stabil auf

Kurs.



Die weltweit tätige Unternehmensgruppe Angst+Pfister mit Sitz in Zürich, ein

führender Entwickler, Hersteller und globaler Lieferant von

Hochleistungskomponenten und Engineeringlösungen, beteiligt sich signifikant an

der IPZ Property AG. Diese ist im Auftrag der Stiftung Innovationspark Zürich

(Stiftung IPZ) für die Planung, Erschliessung und Realisierung des

Innovationsparks Zürich auf dem ehemaligen Militärflugplatz Dübendorf

verantwortlich.