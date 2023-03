06:30 Uhr, Schweiz: Rieter, Jahreszahlen 06:45 Uhr, Schweiz: Credit Suisse, Geschäftsbericht 07:00 Uhr, Schweiz: Baloise, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (10:00 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Post, Jahreszahlen (9:00 Uhr Analystencall, 10:30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 Uhr, Deutschland: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert) (10:00 Uhr Analysten- und Pressecall) 07:00 Uhr, Deutschland: Klöckner & Co, Jahreszahlen (11:00 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 Uhr, Deutschland: Adva Optical, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Jahreszahlen (10:00 Uhr Analystencall, 12:00 Uhr Bilanz-Pk) 07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 Uhr, Deutschland: Hugo Boss, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 Uhr, Deutschland: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) 07:35 Uhr, Deutschland: MLP, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Aviva, Jahreszahlen 10:00 Uhr, Deutschland: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 Uhr, Deutschland: VCI Quartalsbericht und Jahreszahlen für 2022

Ask 0,67

Ask 0,67

Ask 0,49

Ask 0,49

Im Report erklärt Ihnen Dr. Dennis Riedl welche Megatrends die Aktienmärkte beherrschen werden. Welche Megatrends das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollten, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor!

Konjunkturdaten

00:50 Uhr, Japan: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

02:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 02/23

02:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 02/23

07:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 02/23 (vorläufig)

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Tipp der Woche II: Die neue Smart Investor-Ausgabe ist da! Holen Sie sich die 17seitige Leseprobe der Smart Investor-Ausgabe März 2023! Hier kostenlos (!) herunterladen! Highlights: Profitieren Sie von Dividenenauschüttungen! Finden Sie jetzt heraus, welche Dividenden-Strategie zu Ihnen passt! Außerdem in der kostenlosen Ausgabe: alles zur De-Dollarisierung, zum Anleihenmarkt und zur Staatsbürgerschaft per Investment.



Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 09.03.2023 Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Bruttoinlandsprodukt Annualisiert 00:50 JPN Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 14:30 USA Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 19:30 CAN BoC-Mitglied Rogers spricht



Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin