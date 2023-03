Konjunkturdaten

Japan: BoJ, Zinsentscheid

07:00 Uhr, Finnland: Industrieproduktion 01/23

08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 01/23

08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 01/23

08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 01/23

08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

08:00 Uhr, Deutschland: Baugenehmigungen 12/22

08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 01/23

09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 01/23

09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 01/23

11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 01/23

14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 02/23

Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 28.02.2023 Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Industrieproduktion (Jahr) 00:50 JPN Industrieproduktion (Monat) 00:50 JPN Umsätze von großen Einzelhändlern 00:50 JPN Einzelhandelsumsätze s.a (Monat) 00:50 JPN Einzelhandelumsätze (Jahr) 11:15 GBR MPC Mitglied Sir Jon Cunliffe spricht 13:15 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 13:30 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 14:30 CAN Bruttoinlandsprodukt (QoQ) 14:30 CAN Bruttoinlandsprodukt annualisiert (Quartal) 14:30 CAN Bruttoinlandsprodukt (Monat) 15:00 USA Immobilienpreisindex (Monat) 15:45 USA Chicago Einkaufsmanagerindex 16:00 USA Verbrauchervertrauen Conference Board 20:30 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht



