JEFFERIES stuft Puma SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Puma SE nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Analyst James Grzinic verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf zwei Belastungsfaktoren, die ins Kontor geschlagen hätten: Der Weggang des Vorstandschefs Björn Gulden zum Konkurrenten Adidas und die Lagerbereinigung von Adidas Anfang Februar. Das habe bei Investoren Bedenken über die Zielsetzung des Sportartikelherstellers für 2023 ausgelöst. Diese hätten sich nun bestätigt, auch wenn die Umsatztrends im vierten Quartal und die Prognose einer Umsatzsteigerung im hohen einstelligen Prozentbereich auf eine vielversprechende Widerstandsfähigkeit der Marke deute./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 02:18 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 02:18 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,57 % und einem Kurs von 59,10EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m