Die Aktien von Aixtron setzten nach positiven Analystenkommentaren ihre jüngste Rally fort und zogen als Favorit im MDax um knapp fünf Prozent an. Zuletzt hätten sich die Anteilsscheine des Ausrüsters der Halbleiterindustrie schwergetan, doch der überraschend starke Ausblick auf 2023 habe alle Sorgen am Markt ausgeräumt, schrieb der Experte Michael Kuhn von Deutsche Bank Research./la/tih

Am MDax-Ende büßten die Anteilsscheine von ProSiebenSat.1 mehr als zwei Prozent ein. Der Fernsehkonzern verschiebt kurzfristig die Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses und möglicherweise auch die Hauptversammlung. Grund sind regulatorische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Geschäft von Jochen Schweizer mydays.

Darüber hinaus ging die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde. Beiersdorf etwa verdiente zwar dank einer guten Nachfrage im vergangenen Jahr deutlich mehr. Für Unmut aber sorgte, dass der Konsumgüterkonzern seine Dividende weiterhin lediglich konstant halten will: Die Anteilsscheine büßten fast zwei Prozent ein.

Im Dax stiegen die Anteilsscheine von Siemens Energy um gut ein Prozent. Der Börsenrückzug der Windkrafttochter Siemens Gamesa sei ein wichtiger Schritt in Richtung vereinfachter Konzernstruktur, lobte Analyst Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan. Der Experte geht davon aus, dass sich der Fokus damit wieder auf das Optimierungspotenzial und die Chancen in der Energiewende richtet.

Bankvolkswirte kommentierten die Konjunkturdaten zwar zuversichtlich, dämpften aber zugleich die Erwartungen. "Die wirtschaftliche Erholung in China nimmt ihren Lauf", erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Der Dienstleistungssektor profitiere von Nachholeffekten. "Wenn das öffentliche Leben über längere Zeit eingeschränkt war, freuen sich die Menschen auf Unterhaltung." Allerdings werde die Wirtschaft wegen des schwachen globalen wirtschaftlichen Umfeldes nicht so auf Touren kommen wie vielerorts erhofft.

Ask 9,67

Ask 9,67

Ask 10,51

Ask 10,51

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Mittwoch 0,46 Prozent auf 28 780,98 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,33 Prozent hoch.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Robuste Wirtschaftsdaten aus China haben am Mittwoch den deutschen Aktienmarkt gestützt. Der Leitindex Dax legte um 0,25 Prozent auf 15 403,27 Punkte zu, nachdem er am Dienstag geringfügig nachgegeben hatte.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer